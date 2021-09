Diageo : Une attraction Johnnie Walker ouvre à Edimbourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé vendredi l'inauguration à Edimbourg d'une attraction touristique consacrée à sa marque de whisky écossais Johnnie Walker.



Le 'Johnnie Walker Princes Street' - qui a pris possession d'un bâtiment de huit étages longtemps occupé par un grand magasin - comporte notamment un espace de vente au détail 'de pointe' où les consommateurs pourront choisir parmi des whiskies rares et exclusifs.



Le visiteurs, explique Diageo, auront la possibilité de remplir eux-mêmes leurs propres bouteilles et de les personnaliser.



L'ensemble propose également deux bars installés sur le toit de l'immeuble, ainsi qu'une terrasse proposant une vue imprenable sur les toits d'Edimbourg.



Les visiteurs pourront également profiter d'un bar à whisky offrant un stock de 150 whiskies différents, ainsi qu'un bar à cocktails où les boissons seront accompagnées d'un menu préparé avec des ingrédients locaux.



Le Johnnie Walker Princes Street ouvrira ses portes le lundi 6 septembre, avec des billets proposés à partir de 25 livres par personne, ce qui inclut une visite de 90 minutes et trois échantillons de whisky écossais personnalisés.



