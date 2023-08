Diageo : Stifel reste achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 4400 à 4100 pence, Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Diageo, jugeant que si le titre du groupe britannique de spiritueux manque de catalyseurs à court terme, sa valorisation est attractive.



'En dépit de la faiblesse aux Etats-Unis et de l'inflation des coûts, Diageo a réalisé des ventes et une rentabilité au sein de ses fourchettes-cibles de moyen terme, prouvant son profil fortement diversifié et défensif', met en avant le broker après ses résultats annuels.



Stifel prévient néanmoins qu'une base de comparaison défavorable au premier semestre 2023-24 et un marché américain toujours difficile vont retarder la réaccélération vers la fin de l'exercice 2023-24 (janvier à juin).



