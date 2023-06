Diageo : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note ' achat ' sur le titre Diageo, avec un objectif de cours inchangé de 4400 pence.



La direction de Diageo a rappelé que le scotch constituait son produit phare, représentant 27% des ventes consolidées au 1er semestre.

Diageo est d'ailleurs en tête de la catégorie des scotchs avec 1,9 fois la taille de son concurrent le plus direct.



Aux États-Unis, Diageo détient près de 40 % des parts de la catégorie scotch avec des gains de ~300pb au cours des trois dernières années, rapporte Stifel.



Néanmoins, au premier semestre, la croissance organique des ventes de Diageo n'a été que de 3% (croissance de 2% dans les spiritueux) avec des volumes en recul de 4 %. ' Selon la direction, 'la premiumisation' est au point mort ', poursuit Stifel.



Dans ce contexte, Diageo ne dévoile aucune orientation précise pour 2023 mais ne remet pas non plus en cause ses orientations à moyen terme (2023-2025), à savoir une croissance organique des ventes de 5 à 7 % et une croissance organique de l'EBIT de 6 à 9 %.





