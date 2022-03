Diageo : Se sépare du whisky Windsor pour 124 M£

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir accepté de vendre la marque de whisky Windsor, y compris la série W, au consortium Bayside Private Equity and Metis Private Equity, un groupe de capital-investissement basé en Corée du Sud, pour un montant total de 200 milliards de KRW (environ 124 millions de livres sterling).



La transaction n'aura pas d'impact significatif sur le bénéfice par action au cours de l'exercice 22, précise la société.



La clôture de la transaction est prévue au cours de l'exercice 2023.

Par ailleurs, un accord prévoit que Diageo fournisse du whisky écossais à Bayside / Metis pendant dix ans.



' Cette transaction marque le prochain chapitre pour Diageo Corée. Nous restons pleinement engagés envers le marché et continuons à développer notre activité internationale de spiritueux et de bière, qui est stimulée par la 'premiumisation' et l'intérêt des consommateurs pour des catégories telles que le whisky international', a réagit Sam Fischer, président Asie-Pacifique et Global Travel pour Diageo.





