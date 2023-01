Diageo : Rachat du rhum super premium Don Papa

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé mardi le rachat de Don Papa, un rhum brun fabriqué aux Philippines, pour un montant de 260 millions de dollars en vue de poursuivre son développement sur le segment du 'super premium'.



Dans un communiqué, le géant britannique des spiritueux souligne que la croissance moyenne annuelle de Don Papa s'est établie à 29% en Europe ces dernières années, à comparer avec un marché en progression de 18% par an.



Lancé en 2012 par deux entrepreneurs, Don Papa Rum est actuellement commercialisé dans une trentaine de pays, avec la France, l'Allemagne et l'Italie comme principaux marchés.



Ses bouteilles sont proposées à partir d'une quarantaine d'euros.



L'acquisition, qui sera financée à partir de la trésorerie existante du groupe, doit être finalisée dans le courant du premier semestre.



