Diageo : Présente ses ambitions de croissance à moyen terme

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée des investisseurs organisée ce jour à Londres, Diageo compte décrire sa nouvelle orientation à moyen terme et anticipe une croissance organique des ventes nettes de 5 à 7% et une croissance organique du résultat opérationnel de 6 à 9% pour les exercices 2023, 2024 et 2025.



Le spécialiste des spiritueux a pour ambition d'augmenter de 50% sa part de marché totale, passant de 4% en 2020 à 6% en 2030, sur le marché des boissons alcoolisées. 'Grâce à des investissements continus dans le marketing, les capacités numériques et notre personnel, nous avons une marge de croissance importante', justifie Ivan Menezes, directeur général de Diageo.



'On s'attend à une forte croissance organique du chiffre d'affaires net d'au moins 16% au premier semestre de l'exercice 22 et à une croissance organique du bénéfice d'exploitation supérieure à 16%', indique l'entreprise.



