Diageo : Oddo confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le chiffre d'affaires du 2ème semestre ressort à 4 552 M£, 1,7% en dessous des attentes du consensus, soit un chiffre d'affaires annuel de 11 752 M£.



' Le groupe enregistre une baisse organique de ses ventes de 8.2% sur l'année, dont -22.6% sur le S2 (ce qui se compare à -10.5% pour Campari et c.-28e% pour Rémy Cointreau sur le même semestre) '.



Oddo indique que l'Amérique du Nord se distingue par une très bonne résilience sur le 2ème semestre (-1.1% en organique) et sur l'année (+2.4%) alors que les autres régions affichent des baisses organiques plus importantes que prévu.



' L'EBIT courant (hors exceptionnels) ressort à 993 M£ au S2, en ligne (+0.6%) avec les attentes, en baisse de 42% en organique (-40.4% en publié). L'EBIT publié est cependant très fortement impacté par des dépréciations d'actifs à hauteur de c.1.3 Md£ qui concernent l'Inde en particulier mais aussi la Corée et certains marchés africains ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'Achat avec un objectif de 3040p.



' Nous estimons que le parcours boursier depuis le début de l'année et donc la valorisation relative actuelle ne prennent pas en compte le potentiel de résilience qu'offre la diversification opérationnelle du groupe et le potentiel de rebond de la croissance organique sur FY2020/21 et FY2021/22 (nous anticipons +5.9%e et +8.7%e) '.



