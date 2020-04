Diageo : Oddo BHF remonte son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF remonte son opinion de 'neutre à 'achat' sur Diageo, avec un objectif de cours passant de 2480 à 3130 pence, jugeant que 'le track record en termes d'efficacité opérationnelle parait attractif et non reflété dans la valorisation'.



'Dans un contexte de crise qui n'épargnera pas les résultats et le cash des spiritueux', le bureau d'études indique privilégier la résilience des leaders du secteur, et maintenir son opinion 'achat' sur son pair Pernod Ricard.



Selon lui, Diageo et Pernod Ricard se traitent avec une décote par rapport au secteur plus importante que sur les trois dernières années, ce qui lui semble 'injustifié au regard de leur profil diversifié et de leur capacité à atténuer l'impact de la crise'.



