Diageo : Nomme Debra Crew directrice générale par intérim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo annonce que son directeur général Ivan Menezes est actuellement hospitalisé pour des problèmes de santé lié à un ulcère à l'estomac.



'Le rétablissement d'Ivan a subi un revers important au cours du week-end, en raison de complications, qui ont suivi une intervention chirurgicale d'urgence sur cet ulcère', indique la compagnie.



En conséquence, le conseil d'administration a nommé Debra Crew directrice générale par intérim avec effet immédiat, avant qu'elle ne soit nommée directrice générale et qu'elle ne rejoigne le conseil d'administration en tant qu'administratrice exécutive le 1er juillet 2023.



Comme annoncé précédemment, Ivan Menezes se retirera du conseil d'administration le 30 juin 2023. 'Nos pensées vont à notre collègue et à sa famille. Par respect pour la vie privée d'Ivan et de sa famille, nous ne ferons pas d'autres commentaires pour le moment', souligne la société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.