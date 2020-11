Diageo : Morgan Stanley relève son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a revalorisé le titre, en augmentant son objectif de cours, car l'analyste s'attend à ce que la consommation de boissons retrouve les niveaux d'avant la crise au milieu de l'année 2021.



Le Bureau d'analyses a revalorisé le titre, le faisant passer de ' pondérer en ligne ' à 'surpondérer'. Selon Morgan Stanley, une analyse des scénarios de reprise suggère que le consensus sur la croissance organique des ventes et le BPA est trop faible.



Les analystes de Morgan Stanley, qui ont augmenté leur objectif de cours sur le titre de 2 600 à 3 500 pence, ont déclaré que Diageo (ainsi que le français Pernod Ricard) a le potentiel pour bénéficier d'importantes augmentations de bénéfices si les modèles de consommation reviennent sur le niveau pré-Covid.



'Nous pensons que le titre n'a pas de prix dans cette perspective', a déclaré l'analyste dans une note aux clients.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.