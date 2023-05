Diageo : Les actions ne sont plus cotées à Dublin

(CercleFinance.com) - Diageo a fait savoir hier que ses actions ordinaires n'étaient désormais plus cotées sur Euronext Dublin.



Cette radiation n'affectera pas les cotations de Diageo à la Bourse de Londres (DGE) ni celles de la Bourse de New York (DEO).



'La radiation n'aura pas non plus d'impact sur les opérations quotidiennes de Diageo en Irlande', rassure la société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel