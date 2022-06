Diageo : Le titre grimpe, Goldman voit une opportunité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo grimpe en Bourse de Londres ce vendredi sur des commentaires favorables de Goldman Sachs, qui dit s'attendre à une solide publication de résultats annuels le mois prochain.



L'action du numéro un mondial des spiritueux prend actuellement 2,9%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100, qui s'adjuge plus de 1%.



Le titre relève ainsi la tête après un repli de plus de 12% depuis le début de l'année.



'Le titre Diageo s'est matériellement dévalué au cours des derniers mois - aussi bien en termes absolus que relatifs - ce qui crée un point d'entrée séduisant', font remarquer les analystes de Goldman.



La banque américain indique en effet s'attendre à ce que les résultats annuels de l'exercice 2021/2022, qui seront dévoilés le 28 juillet prochain, constituent un catalyseur positif pour le cours de Bourse.



Goldman anticipe notamment un message rassurant de la part de la direction quant à l'état de santé des principaux marchés du groupe que sont les Etats-Unis, l'Europe occidentale et l'Inde.



'Même si la demande de spiritueux n'est totalement immunisée contre un retournement économique, Diageo est mieux préparé qu'en 2009', estiment les analystes, qui maintiennent en conséquence leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 4700 pence.



