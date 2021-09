Diageo : Le nouvel exercice fiscal a bien démarré

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo a déclaré jeudi que son exercice fiscal 2021/2022 avait bien démarré, le numéro un mondial des spiritueux ayant bénéficié de solides performances en Amérique du Nord et d'une reprise plus vigoureuse que prévu en Europe.



Evoquant une 'excellente exécution', le groupe britannique pense être en mesure d'améliorer sa marge opérationnelle sous l'effet d'un 'mix' qu'il juge favorable et de tendances confirmées vers la 'premiumisation'.



'Comme nous l'avons déjà indiqué, nous gérons bien les pressions inflationnistes grandissantes, qui s'expliquent en partie par des difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement', a déclaré Ivan Menezes, son directeur général, dans un communiqué publié avant l'assemblée générale des actionnaires.



Un sans-faute qui était salué par une nette hausse de son cours de Bourse jeudi à Londres



Vers 10h40 (heure locale), le titre Diageo prenait 1,9% alors que l'indice STOXX Europe 600 Food & Beverage prenait 0,8%.



Depuis le début de l'année, l'action est en hausse de plus de 25%, contre contre +10% pour l'indice sectoriel.



