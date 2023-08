Diageo : Lancement d'un spiritueux Captain Morgan sans alcool

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé hier que la marque Captain Morgan avait dévoilé Captain Morgan Spiced Gold 0,0 %, soit une alternative sans alcool à l'emblématique Original Spiced Gold.



Après le lancement réussi de Guinness 0,0 %, Tanqueray 0,0 % et Gordons 0,0 % au cours des dernières années, Captain Morgan Spiced Gold 0,0 % apporte un choix supplémentaire parmi le portefeuille sans alcool de Diageo.



Alors que 49,6% des 18-24 ans en Grande-Bretagne cherchent à modérer leur consommation d'alcool, le marché mondial des spiritueux sans alcool est appelé à augmenter.



'Captain Morgan 0,0 % est parfaitement placé non seulement pour répondre à la demande croissante mais aussi pour offrir une nouvelle alternative à ceux qui cherchent à modérer leur consommation', a commenté Samori Gambrah, directeur mondial de la marque Captain Morgan.



