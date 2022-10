Diageo : Lance l'application de santé mentale Unmind

(CercleFinance.com) - Diageo annonce être devenu la première entreprise mondiale de produits de grande consommation à faire de la plateforme Unmind un outil de santé mentale à la disposition de tous ses employés dans le monde entier.



Ses 27.000 employés peuvent désormais accéder sur des appareils mobiles et de bureau à cette application qui offre un accès à toute une série d'outils pour soutenir la santé mentale et le bien-être, y compris des cours interactifs, exercices, et évaluations scientifiques.



Ce lancement soutient l'engagement du géant britannique des vins et spiritueux à 'créer un lieu de travail véritablement inclusif, et un environnement où chaque personne peut donner le meilleur d'elle-même'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel