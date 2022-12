Diageo : Jefferies reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 4300 pence sur Diageo, le titre du géant britannique des spiritueux se montrant selon lui, à 20,3 fois le BPA attendu pour l'année calendaire 2023, 'peu coûteux pour la qualité'.



Le broker pointe un consensus paru ce jour montrant des attentes de croissance organiques des ventes et de l'EBIT de +7,9%/+7,6% pour le premier semestre de l'exercice 2023 et de +6,8%/+6,9% pour l'ensemble de cet exercice.



'Après deux solides années de reprise post-Covid, nous prévoyons que la croissance de l'exercice 2023 se normalisera vers le cadre à moyen terme de 5 à 7% pour les ventes et de 6 à 9% pour l'EBIT, toujours en organique', juge pour sa part Jefferies.



