Diageo : Jefferies dégrade sa recommandation à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé vendredi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Diageo de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 4000 à 3800 pence.



Dans une note de recherche, l'analyste salue les fondamentaux séduisants qu'affiche le groupe de vins et spiritueux sur le long terme, mais estime que le marché va devoir prendre en compte dans l'immédiat la perspective d'un ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.



Alors que le consensus table sur une croissance organique de 4,5% sur le marché américain pour l'exercice fiscal 2023/2024, l'intermédiaire dit, lui, tabler sur une hausse de l'activité bien plus limitée de l'ordre de 1%.



D'après Jefferies, ce ralentissement reflète la 'normalisation' logique du secteur suite aux performances exceptionnelles enregistrées durant la pandémie, mais aussi un risque d'ajustement des stocks et de retournement de l'économie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.