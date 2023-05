Diageo : Investit pour une usine d'aluminium au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé aujourd'hui qu'elle avait financé la création du British Aluminium Consortium for Advanced Alloys, un collectif d'experts de l'industrie qui créera une économie circulaire pour l'aluminium au Royaume-Uni. Ensemble, ils construiront une usine pour laminer des centaines de milliers de tonnes de feuilles d'aluminium au Royaume-Uni.



Actuellement, pour recycler et refaire les canettes, le Royaume-Uni est tributaire d'une chaîne d'approvisionnement à forte intensité énergétique qui repose sur l'exportation et l'importation non durables d'aluminium.



Le consortium construira une usine de recyclage et de fabrication d'aluminium de pointe, afin d'établir une nouvelle chaîne d'approvisionnement dans le cadre de l'économie circulaire.



Une fois l'usine opérationnelle, l'aluminium recyclé contribuera de manière significative au plan d'action décennal de Diageo en matière de développement durable.



Ewan Andrew, directeur du développement durable chez Diageo, a commenté : 'Nous cherchons maintenant à travailler en partenariat avec les entreprises et le gouvernement non seulement pour réduire l'empreinte carbone de l'aluminium, mais aussi pour ramener cette partie de la chaîne d'approvisionnement de l'aluminium au Royaume-Uni'.



