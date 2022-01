Diageo : Hausse de 15,8% des ventes nettes semestrielles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo publie ses résultats financiers au titre du semestre s'étant achevé le 31 décembre. Les ventes nettes ressortent à 8 Mds£, en hausse de 15,8% par rapport à la même période un an plus tôt, portées par la reprise dans le commerce de bouche, la résistance de la demande des consommateurs dans le commerce à domicile et des gains de parts de marché.



En données publiées, le bénéfice opérationnel ressort en hausse de 22,5%, à 2,7 Mds£, soit une hausse de 24,7% du bénéfice de base par action, à 84,3 pence.



Diageo rapporte une croissance généralisée dans la plupart des catégories, avec 'des performances particulièrement solides pour le scotch, la tequila et la bière'. Par ailleurs, les marques premium ont contribué à 74% de la croissance organique des ventes nettes.



'À moyen terme, entre 2023 et 2025, nous anticipons des ventes nettes organiques en hausse de manière constante dans une fourchette de 5% à 7% tandis que le bénéfice d'exploitation organique devrait augmenter de manière durable dans une fourchette de 6% à 9%', indique Ivan Menezes, chief executive chez Diageo.





