Diageo : Fait l'acquisition de Vivanda

(CercleFinance.com) - Diageo annonce l'acquisition de Vivanda, propriétaire de la technologie FlavorPrint. Cette acquisition permettra à Diageo d'étendre cette technologie à d'autres catégories.



Alimentée par l'intelligence artificielle, la technologie FlavorPrint analyse et cartographie, à l'aide d'une série de questions simples, les préférences gustatives des consommateurs afin de générer une représentation numérique de leur 'empreinte gustative' unique. Elle recommande ensuite des marques dont les profils gustatifs sont les plus susceptibles d'être appréciés par les consommateurs.



'Nous savons que les consommateurs sont à la recherche d'expériences plus personnalisées et interactives', commente Cristina Diezhandino, responsable marketing chez Diageo.



L'acquisition a été financée par les ressources de trésorerie existantes.



