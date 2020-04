Diageo : En baisse, un broker revoit son avis et sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Diageo recule de -1% vendredi après-midi, alors que Jefferies a revu à la baisse sa recommandation sur le titre du groupe britannique, passant de 'Conserver' à 'Sous-performance'.



Dans une note consacrée au secteur des boissons, le courtier américain a déclaré qu'il s'attendait à ce que les vents contraires de la pandémie de Covid-19 se produisent 'plus profondément et plus longtemps que prévu'.



Jefferies a également réduit son objectif de cours sur le titre, de 2.658 pence à 2.200 pence.



