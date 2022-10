Diageo : Émission obligataire de 2 Mds$

(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir émis hier 2 milliards de dollars d'obligations.



L'émission est composée de 500 millions de dollars d'obligations à taux fixe de 5,200 % échéant en 2025, de 750 millions de dollars à 5,300 % échéant en 2027 et de 750 millions de dollars à 5,500 % échéant en 2033.



L'émetteur des obligations est Diageo Capital plc, le paiement du principal et des intérêts étant entièrement et inconditionnellement garanti par Diageo plc.



Le produit de cette émission sera utilisé 'aux fins générales de l'entreprise'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel