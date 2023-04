Diageo : Des drones en soutien dans les plantations d'agave

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir introduit des drones dans ses fermes d'agaves à Jalisco, au Mexique, après le succès d'un projet pilote mené en 2022.



Les drones en action offrent la possibilité à Diageo d'identifier les plants d'agave ayant besoin du mélange d'eau de pesticides et d'engrais et d'en déterminer la quantité nécessaire.



L'idée est aussi de garantir que les précieuses ressources en eau ne sont utilisées que là où elles sont nécessaires, tout en améliorant l'efficacité des plantations d'agave, un ingrédient clé dans la fabrication de la Tequila.



Les drones travaillent par paires: l'un identifie les plants nécessitant une attention et collecte des données, tandis que l'autre distribuera un mélange unique d'engrais et de pesticides à base d'eau.



La collecte de données a aidé les planteurs d'agaves à prendre de meilleures décisions sur l'utilisation des ressources, souligne Diageo.



