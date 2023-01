Diageo : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Diageo avec un objectif de cours rehaussé de 4400 à 4500 pence, dans le sillage d'estimations de BPA 2023-25 relevées de 2 à 4% pour le géant britannique des spiritueux, principalement en raison d'effets de changes.



Le broker remonte aussi légèrement ses estimations de croissance organique du chiffre d'affaires et du profit opérationnel pour l'exercice 2023, à +8,9% et +9,3% respectivement, pour refléter une activité commerciale plus positive aux Etats-Unis et en Europe.



'Nous voyons du potentiel de hausse pour les activités américaines de Diageo (environ 50% des profits), entraîné par des gains de parts de marché dans un secteur qui revient à une croissance de valeur moyenne à un chiffre, ainsi qu'en Asie-Pacifique', estime-t-il.



