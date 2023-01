Diageo : Confirme ses objectifs à moyen terme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net publié s'est élevé à 9,4 milliards de livres sterling, en croissance de 18,4 % sur le semestre (clos le 31 décembre 2022). Le chiffre d'affaires organique a progressé de 9,4%, avec une croissance dans toutes les régions.



Le résultat opérationnel organique a progressé de 9,7 % et la marge opérationnelle organique a progressé de 9 points de base.



' Les hausses de prix et les économies de productivité de l'offre ont plus que compensé l'incidence de l'inflation des coûts sur la marge brute ' indique le groupe.



Le bénéfice par action de base a augmenté de 19,7 %, passant de 84,3 pence à 100,9 pence. Le bénéfice par action de base avant éléments exceptionnels a augmenté de 15,2 %, passant de 85,6 pence à 98,6 pence.



' Nous prévoyons toujours d'atteindre nos objectifs à moyen terme, à savoir une croissance constante des ventes nettes organiques de l'ordre de 5 % à 7 % et une croissance du bénéfice d'exploitation organique de l'ordre de 6 % à 9 % pour les exercices 2023 à 2025 ' indique le groupe.



