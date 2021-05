Diageo : Conduit une initiative contre l'alcool au volant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo - qui commercialise les marques Johnnie Walker, Smirnoff ou Guinness - annonce le lancement d'un programme visant à sensibiliser contre les dangers de l'alcool au volant, organisé avant la semaine mondiale de la sécurité routière.



L'initiative de Diageo s'inscrit dans le cadre de l'ambition de l'entreprise de faire évoluer le comportement de 5 millions de personnes à l'égard de l'alcool au volant d'ici 2030, alors qu'entre 5 et 30% des décès sur la route dans le monde sont liés à l'alcool, assure la société.



Baptisée 'wrong side of the road' (le mauvais côté de la route), cette campagne permettra à des personnes de rencontrer d'anciens conducteurs alcoolisés et d'apprendre de leurs expériences et de leur parcours.



La ministre britannique des Transports s'est félicitée de voir Diageo s'engager auprès des jeunes conducteurs autour de cette thématique.



Diageo rappelle son engagement 'de longue date' en faveur d'une consommation d'alcool positive, via la consommation modérée, et sa lutte contre les consommations nocives.





