Diageo : Compte ouvrir une nouvelle distillerie au Canada

(CercleFinance.com) - Diageo fait part aujourd'hui se son intention d'ouvrir au Canada une nouvelle distillerie, neutre en carbone, pour 245 millions de dollars canadiens, afin de soutenir la croissance de marque Crown Royal Canadian Whiskey.



L'installation sera dotée d'une capacité de production de 20 millions de LAA (litres d'alcool absolu, l'équivalent de 10,5 millions de gallons) par an et s'étirera sur près de 400 acres, à St. Clair Township. Outre la distillerie, le site assurera aussi le mélange et l'entreposage des boissons.



Diageo façonnera également la conception et le développement de la distillerie autour de la neutralité carbone. Le site fonctionnera ainsi avec 100% d'énergie renouvelable.



