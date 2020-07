Diageo : Bientôt une bouteille en papier pour les spiritueux

(CercleFinance.com) - Le britannique Diageo a annoncé lundi le lancement d'une initiative visant à développer un concept de bouteille en papier pour ses marques de spiritueux.



Le propriétaire de la vodka Smirnoff et de la bière brune Guinness dit s'être associé à la co-entreprise Pilot Lite en vue de mettre au point cet emballage sans plastique et entièrement recyclable baptisé 'Pulpex Limited', qui serait fabriqué à partir de bois aux sources d'approvisionnement identifiées comme durables.



Diageo explique avoir pour projet de lancer une première bouteille en papier pour sa marque de whisky Johnnie Walker début 2021.



D'après le groupe de spiritueux, d'autres groupes du secteur - comme PepsiCo et Unilever - s'intéresseraient également à cette technologie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DIAGEO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok