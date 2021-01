Diageo : Bien orienté après ses résultats semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo grimpe de plus de 3% à Londres, après la présentation par le géant des spiritueux d'un BPA ajusté en recul de 12,8% à 69,9 pence au titre de son premier semestre 2020-21, mais tout de même légèrement supérieur au consensus.



A 6,9 milliards de livres sterling, le chiffre d'affaires du groupe britannique -exploitant les marques Guinness, Gordon's et Johny Walker-, a diminué de 4,5%, la croissance organique de 1% ayant été plus que contrebalancée par des effets de changes défavorables.



'L'Amérique du Nord, notre plus grand marché, a obtenu des résultats particulièrement importants et battu nos attentes. La demande a été résiliente et les spiritueux continuent de gagner des parts du total des boissons alcoolisées', note le directeur général Ivan Menezes.



