Diageo : Bernstein relève à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Les analystes de Bernstein ont relevé lundi leur opinion sur le titre Diageo, portée de 'performance en ligne avec le marché' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 4030 à 4200 pence.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique percevoir un point d'entrée 'intéressant' sur le groupe britannique de spiritueux après une séquence de plus de 12 mois de compression de ses multiples de valorisation.



Pour Bernstein, Diageo est pourtant l'un des dossiers les plus prometteurs en termes de croissance sur le long terme au sein du secteur de la consommation de base, notamment en raison de sa dynamique favorable aux Etats-Unis, mais aussi de son positionnement sur des marchés émergents tels que l'Amérique Latine, l'Asie ou l'Afrique.



Ses équipes estiment ainsi que la société devrait atteindre la borne haute de son objectif de croissance organique sur le long terme, compris entre 5% et 7%, et que la progression de son résultat opérationnel devrait surpasser ce chiffre d'un point.



En dépit de ces solides performances, le titre évolue depuis près de deux ans au sein d'un 'trading range' allant de 3500 à 4000 pence, fait par ailleurs remarquer Bernstein, ce qui signifie que sa valorisation s'est dégradée par rapport à celles de ses pairs et du marché dans son ensemble.



