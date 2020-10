Diageo : Annonce la prochaine acquisition de Chase Distillery

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spécialiste britannique des alcools et spiritueyx, Diageo annonce aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Chase Distillery, une distillerie fondée en 2008 par William Chase produisant sept gins - dont le Chase GB Gin - quatre vodkas - dont la vodka primée Chase Original Potato Vodka - et une liqueur de sureau.



Les spiritueux produits par Chase Distillery sont distillés à partir de pommes de terre, de pommes et de plantes naturelles cultivées au Royaume-Uni sur la ferme Chase, située dans le Herefordshire. La vapeur utilisée pour faire fonctionner la distillerie est produite sur place à partir d'une chaudière à biomasse alimentée par des élagages du verger de pommiers.



Le Royaume-Uni est le plus grand marché du gin en Europe, avec un taux de croissance annuel de 17,4% enregistré entre 2014 et 2019. La vente devrait être conclue définitivement début 2021, sous-réserve d'obtention des autorisations réglementaires.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.