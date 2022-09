Diageo : Acquisition de Mr Black, marque de liqueur de café

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo annonce l'acquisition de Mr Black, une marque premium australienne de liqueur de café infusé à froid. Mr Black a été lancé en 2013 et la marque est devenue leader des liqueurs de café haut de gamme aux États-Unis.



'Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'acquisition de marques à forte croissance dans des catégories passionnantes, et nous sommes ravis d'accueillir Mr Black dans notre portefeuille', a déclaré Claudia Schubert, présidente spiritueux aux États-Unis et au Canada chez Diageo.



Au cours des cinq dernières années, Mr Black a été la marque à la croissance la plus rapide dans la catégorie mondiale des liqueurs de café. La marque est désormais disponible dans 22 pays, indique Diageo.



Pour rappel, en 2015, Diageo avait acquis une participation minoritaire dans Mr Black via Distill Ventures, le programme d'accélérateur soutenu par Diageo.



Diageo indique qu'après l'acquisition, le co-fondateur, Tom Baker, restera activement impliqué dans la marque, travaillant avec l'équipe Diageo pour s'appuyer sur le succès de Mr Black.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.