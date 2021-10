Devoteam : Castillon dépasse les 90%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Devoteam annonce que Castillon l'a informé avoir franchi, à la suite d'acquisitions sur le marché faisant suite au dépôt le 14 octobre d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée, le 21 octobre, le seuil de 90% du capital de Devoteam.



Au 22 octobre, Castillon détient directement 7.399.227 actions et en assimilant les 106.785 actions auto-détenues par Devoteam, 7.506.012 actions, représentant environ 90,08% du capital et 87,43% des droits de vote réels de Devoteam.



Pour rappel, l'offre n'est soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition et reste soumise à l'examen de l'AMF. Sous réserve de sa décision de conformité, il est envisagé que l'ouverture de l'offre intervienne en décembre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.