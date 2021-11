Delfingen : Euroland Corporate abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate maintient sa recommandation 'neutre' sur Delfingen, 'dans l'attente d'une meilleure conjoncture sur le marché et restant confiant dans la capacité d'exécution' du groupe industriel, mais abaisse son objectif de cours de 60 à 50 euros.



Le bureau d'études justifie cet abaissement de cible par la prise en compte de ses estimations révisées à la baisse, après le point d'activité du groupe au titre des neuf premiers mois de 2021, ainsi que par la mise à jour de ses paramètres de valorisation.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.