Deinove : Clap de fin pour la biotech Deinove, qui sera radiée de la cote après sa liquidation judiciaire

(BFM Bourse) - En redressement judiciaire depuis le mois de novembre, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la biotech héraultaise. L'action Deinove sera prochainement radiée de la cote.

Baisser de rideau pour Deinove. Le tribunal de de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la biotech dirigée par Alexis Rideau le lundi 23 janvier. L'entreprise était en redressement judiciaire depuis le 7 novembre dernier.

La biotech tricolore, en manque de financement, n'a fait l'objet d'aucune offre de reprise, avant l'expiration de la date limite de dépôt des offres auprès de l'administrateur judiciaire qui avait été fixée au 9 janvier 2023, à 12h.

Fondée en 2006, Deinove produisait à l'origine du bioéthanol à partir de bactéries. Quatre ans plus tard, la société s'est introduite en Bourse su Alternext - qui deviendra plus tard Euronext Growth - en vue de financer le développement de son procédé utilisant les déinococques, ces bactéries ultra résistantes et capables de ressusciter en quelques heures.

La mise en faillite de son partenaire Abengoa dans les biocarburants en 2016 a forcé la société à opérer un virage stratégique. Deinove a été contraint d'abandonner la fabrication de bio carburant et investi les secteurs de la pharmacie et de la cosmétique pour lesquels elle fabriquait des d'ingrédients actifs biosourcés.

La société avait demandé à Euronext de procéder à la suspension de la cotation de son action le 11 janvier dernier à un cours de 0,06 euro. Les échanges seront suspendus jusqu'à l'issue de "la procédure de radiation des titres Deinove qui devrait intervenir prochainement après concertation avec Euronext Paris" rappelle Deinove.

Dans l'hypothèse où la liquidation judiciaire ne donnerait pas lieu à distribution d'un boni aux actionnaires, l'entreprise héraultaise, informerait alors ses actionnaires du fait que leurs actions sont sans valeur.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse