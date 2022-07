Deezer : La plateforme de streaming française Deezer plonge pour ses premiers pas à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - La plateforme française de diffusion musicale Deezer plongeait pour ses premiers pas mardi matin à la Bourse de Paris. L'action a perdu jusqu'à 16% dans les premiers échanges.

Mauvais départ pour l'une des introductions les plus attendues à Paris. Après une première heure de cotations, Deezer pliait encore de 14% à 7,50 euros après avoir plongé de 16% à l'ouverture par rapport à son prix d'introduction fixé à 8,50 euros.

Sept ans après une première tentative ratée en raison de conditions de marché défavorables, la plateforme du streaming musical français s'est introduit via le SPAC (un véhicule d'investissement spécialement créé en vue d'une acquisition) I2PO détenu par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et Iris Knobloch, une ancienne dirigeante de WarnerMedia.Le Spac I2PO a déjà a levé des fonds en Bourse pour faciliter la cotation de Deezer et récolté 143 millions d'euros.

L’échec de 2015 en bruit de fond

En octobre 2015 la plateforme de streaming avait été contrainte de jeter l’éponge à la dernière minute, évoquant une météo boursière défavorable. Une valorisation excessive pourrait surtout expliquer cet échec. Une source bancaire expliquait alors que Deezer n’était pas "parvenue à remplir son carnet d'ordres pour mener l’opération" dans les meilleures conditions.

La société visait à l’époque une valorisation comprise entre 900 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros. Mais les conditions n’étaient pas optimales pour la "licorne" française. En plus de devoir jouer des coudes avec son rival suédois Spotify, Deezer devait composer avec un nouveau concurrent. Et non des moindres puisqu’il s’agissait d’Apple. Quelques mois auparavant, le géant américain avait en effet lancé son service de streaming baptisé sobrement "Apple Music".

Le milliard d’euros de ventes en ligne de mire

Créée en 2007, la plateforme Deezer est présente dans plus de 180 pays et revendique à ce jour 9,6 millions d’abonnés. Disposant d’un catalogue de plus de 90 millions de titres, le concurrent de Spotify a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, en hausse de 5,5% sur un an.

Deezer compte accélérer le tempo avec ce changement de dimension. Le groupe estime qu’il générera un chiffre d'affaires d'environ 455 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit une croissance d’environ 14% du chiffre d'affaires par rapport à 2021. La licorne française espère ainsi réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici 2025 et atteindre "la rentabilité opérationnelle" à cette échéance.

La plateforme espère poursuivre sa croissance, sur "un marché du streaming en musical en plein essor." Dans un communiqué, Deezer indique que le marché du streaming musical est le segment de la musique "enregistrée qui connaît la croissance la plus rapide" avec un taux de pénétration des abonnés au streaming musical qui devrait passer "de 8% de la population mondiale en 2020 à 14% en 2027".

L'opération, qui n'a pas conduit à solliciter l'épargne publique comme le veut le principe d'une fusion avec une SPAC, permettra à Deezer de disposer des ressources nécessaires afin de mettre en œuvre sa stratégie d’expansion commerciale, ses investissements marketing, son développement technologique et produit, sa croissance internationale et sa politique en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

