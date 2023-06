Dbt : Va équiper les B&B hôtels de 3600 points de charge

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe DBT annonce la signature d'une 1ère commande ferme de 1,5 ME dans le cadre d'un contrat majeur avec ENGIE Vianeo (nouvelle marque d'ENGIE dédiée à la mobilité électrique), pour équiper la chaîne B&B HOTELS avec ses bornes Keren.



Ainsi, les établissements B&B HOTELS verront 20 % de leurs places de parking équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2024.



ENGIE Vianeo et B&B HOTELS ont fait notamment le choix d'implanter 3 600 points de charge 22 kW.



DBT a été retenu pour 50% du marché total avec une première série de livraisons de 500 PDC s'étalant entre juillet et la fin de l'année 2023.



'Le service accessible à tous et sans abonnement propose le paiement par carte bancaire', précise le communiqué de DBT.



