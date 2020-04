Dbt : Reprise de la production des transformateurs à venir

(CercleFinance.com) - Après 6 semaines de fermeture du site et de travail à distance pour les équipes commerciales, le département SAV et les fonctions supports, DBT annonce avoir pris la décision de reprendre progressivement la production des transformateurs, et ce à partir du 27 avril.



'Ce délai a été nécessaire pour réunir toutes les protections nécessaires au personnel de production, s'assurer que les fournisseurs stratégiques avaient pu reprendre leurs livraisons et faire valider le Plan de Continuité d'Activité (PCA)', précise DBT.



DBT envisage ainsi pour la fin du mois de mai une reprise complète de ses trois activités (transformateurs, bornes lentes et bornes rapides).



