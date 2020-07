Dbt : Nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - DBT annonce la nomination d'Alexandre Borgoltz, directeur commercial au sein du groupe depuis 2010, en tant que directeur général, avec 'pour mission de renouer avec la rentabilité jusqu'à la pérennisation de l'activité d'ici début 2022'.



'Une nouvelle stratégie se met en place en interne comme en externe, avec l'objectif de se concentrer sur les secteurs de marchés et donc les produits apportant le plus de valeur pour l'entreprise', indique le spécialiste des systèmes de recharge électrique.



