Dbt : Le titre monte, point d'étape sur le plan stratégique

(CercleFinance.com) - L'action DBT gagne plus de 3% jeudi matin à la Bourse de Paris après un point d'étape sur son plan stratégique, censé faire de cet expert des bornes de recharge pour véhicules électriques un acteur de référence du secteur en Europe.



DBT - qui a a entamé il y a trois ans un virage stratégique majeur ayant nécessité de lourds investissements - explique qu'il prévoit d'atteindre d'ici quelques mois une exploitation bénéficiaire et ne plus avoir besoin de financements dilutifs d'ici à un an.



Son plan stratégique vise l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à horizon 2050, jugeant les bases nécessaires à ce niveau d'activité désormais solides.



