Dbt : Le titre bondit, le carnet de commandes impressionne

DBT bondit de plus de 20% jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une très forte dynamique commerciale depuis le début de l'année, avec notamment une multiplication par 10 du carnet de commandes de son activité DBT CEV.



Cette filiale, spécialisée dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, affichait 10,3 millions d'euros de prises de commandes à la fin août 2022, contre un million seulement sur la même période de 2021.



Sur la base de ces performances, DBT affiche sa confiance dans la réalisation de son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2022, visant au minimum un doublement de son activité en 2022 par rapport à 2021.



'Nous nous étions fixés le challenge ambitieux du Made in France comme feuille de route', rappelle Alexandre Borgoltz, le directeur général de l'entreprise.



'Dans un contexte de tensions sur les approvisionnements et de difficultés logistiques, notre pari est gagnant et les signatures de nouveaux clients nous le démontrent tous les jours', s'est-il félicité.



L'action cotée sur Euronext Growth Paris grimpait de plus de 22% suite à ce point d'activité, après avoir bondi de quelque 44% en tout début de matinée.



