DAX 12600TS OPENC : Un rebond pourrait se mettre en place

(BFM Bourse) - Le Dax comme le CAC 40 revient sur une zone de support à court terme au niveau des 15250 points, avec un support majeur au dessous à 15000 points, technique et psychologique. A court terme, la zone de support que nous testons en cette fin de matinée pourrait donner lieu à un rebond dans les prochaines heures et les prochains jours. Le potentiel est signifcatif avec en ligne de mire le comblement du gap de ce matin à 15500 points, puis les plus hauts de vendredi à 15700 points.

La recommandation porte sur le turbo call 86Z0S (DE000SD5LUW2)

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

Le support à 15250.000 € correspond à un seuil graphique majeur.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant , émis par et de code mnemonique K460C, sur , à 25.200 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 30.700 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 22.000 €.