Dassault systemes : Oddo BHF garde son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Dassault Systèmes et conserve son objectif de cours à 47E.



' La performance de DSY est mitigée ytd à la fois en raison d'un momentum commercial plus faible à court terme et car le marché craint que le groupe réalise une opération transformante ', relève l'analyste.



Suite à cette sous performance, le titre se traite désormais à ' 23x VE/EBITA 2024, soit une décote de plus de 20% sur ses pairs PLM software (c. 30x) '.



Pour Oddo BHF, la faiblesse du titre est ' une opportunité d'achat car le momentum opérationnel devrait nettement s'améliorer dès le deuxième trimestre (la reprise de la Chine justifie à elle seule une accélération de +1pt) et car nous comprenons qu'il n'y a pas d'opération de M&A prévue à court terme '.



