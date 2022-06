Dassault systemes : Jefferies dégrade son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil sur Dassault Systèmes de 'conserver' à 'sous-performance' et son objectif de cours de 40 à 33 euros, estimant que l'acquisition de capacités cloud devrait déclencher une baisse de valorisation pour le titre 'comme ailleurs dans le secteur'.



'Nous pensons que Dassault est à la traîne de la tendance du secteur des logiciels vers le cloud/SaaS et qu'il est peu probable que l'entreprise puisse atteindre ses propres objectifs cloud pour 2025 de manière organique', juge le broker.



'Plutôt que d'annoncer une réinitialisation du P&L (compte de résultats), nous pensons que le coût de la résolution de ce problème incombera au flux de trésorerie via des opérations de croissance externe (M&A)', poursuit-il dans le résumé de sa note.



