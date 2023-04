Dassault systemes : Invest Securities relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Dassault Systèmes de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours inchangé à 38 euros, au lendemain d'un recul du titre (-7%) qui lui semble exagéré et constituer une opportunité à mettre à profit.



'Le premier trimestre 2023 est certes légèrement inférieur aux attentes, mais la déception est circonscrite à la Chine qui devrait rattraper son retard sur le reste de l'année', juge l'analyste, qui pointe aussi un bon pipeline commercial.



Invest Securities met aussi en avant des perspectives à moyen et long termes extrêmement porteuses, l'amélioration progressive du momentum à court terme et l'optionalité M&A grâce au désendettement finalisé.



