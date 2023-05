Dassault systemes : Avec Envision pour la décarbonation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Envision Digital et Dassault Systèmes annoncent un partenariat mondial pour accélérer la décarbonation de l'industrie. L'objectif des deux partenaires est de connecter le système numérique de décarbonation EnOS d'Envision Digital à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes.



L'interaction entre ces technologies propriétaires permettra de créer des expériences de jumeaux virtuels qui intègrent des données couvrant l'exploitation d'actifs, l'ingénierie, la production, l'internet des objets industriel et la gestion de la performance des actifs.



Les plateformes ainsi connectées contribueront à optimiser la logistique et les transports, la fabrication de batteries et le rendement des énergies renouvelables dans tous les secteurs industriels.



Dans un premier temps, cette collaboration portera sur la production d'énergie éolienne et des gigafactories de batteries en France.



' Grâce aux synergies entre nos plateformes numériques, nos clients pourront accéder à des technologies AIOT modulaires, innovantes et efficientes générant un rapide retour sur investissement ', déclare Maher Chebbo, directeur général Europe d'Envision Digital.



