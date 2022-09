Dassault systemes : Asda choisit les solutions du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce qu'Asda, troisième enseigne de grande distribution au Royaume-Uni, a choisi ses solutions pour transformer ses activités de transport interne.



Asda va déployer l'Industry Solution Experience ' Perfect Logistics ' associée aux applications DELMIA Quintiq et à la plateforme 3DEXPERIENCE au Royaume-Uni et en Irlande en vue d'intégrer et d'optimiser les flux de marchandises entre ses fournisseurs, ses centres de distribution et ses magasins.



La visibilité et le contrôle offerts par les applications DELMIA Quintiq permettent à Asda d'atteindre les objectifs liés à des indicateurs de performance clés (KPI) tels que la réduction des coûts de transport, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ou le respect des délais de livraison.



L'offre ' Perfect Logistics ' qui inclut la solution de planification de la logistique DELMIA Quintiq permettra par ailleurs à Asda d'améliorer ses performances environnementales.



