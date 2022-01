Dassault aviation : L'essor des commandes de Dassault Aviation amène l'action au plus haut depuis l'été 2021

(BFM Bourse) - Malgré la correction prononcée du CAC 40 jeudi, le titre de l'avionneur français accélère vivement pour rejoindre un plus haut depuis fin juillet, au vu d'une progression de près de 50% du nombre d'appareils en commande en l'espace d'une année, 2021 ayant été particulièrement faste aussi bien dans le domaine militaire que civil.

Si les annonces concernant le Rafale se sont succédées en 2021, avec la commande supplémentaire de la Grèce, de la Croatie , ou plus récemment des Emirats Arabes Unis (cette dernière n'étant toutefois pas encore comptabilisée), Dassault Aviation a également fait largement le plein en termes de commandes de son jet d'affaires Falcon l'année dernière. Au total, malgré une accélération des livraisons, le groupe a augmenté de près de 50% le nombre d'appareils en carnet (141, dont 86 Rafale et 55 Falcon) au terme de l'exercice écoulé. Un bilan qui plaît au marché, permettant au titre Dassault Aviation -dont le nominal a été divisé par 10 en octobre- de gagner 2,77% à 103,80 euros vers 10h00, à rebours d'un décrochage de plus de 1% pour l'indice parisien.

Dans un communiqué, Dassault Aviation a indiqué avoir reçu en 2021 des commandes portant sur 49 avions de combat Rafale (dont 37 à l'export) après une année "blanche" en 2020 pour l'appareil. Dans le même temps, 51 Falcon ont été commandés, un vif redressement par rapport à l'année précédente (15) qui avait été particulièrement affectée par la pandémie, mais supérieur aussi à l'exercice 2019 où le groupe avait reçu 40 commandes pour son jet d'affaires.

En parallèle, le groupe a livré 25 Rafale (tous à des pays étrangers), en ligne avec ses prévisions, et 30 Falcon, au-delà de l'objectif de 25 livraisons.

La résultante est une augmentation nette du nombre d'appareils figurant en carnet de commandes à la fin de l'exercice, soit 86 Rafale désormais (62 fin 2020) et 55 Falcon (34 un an auparavant). Encore ce montant ne comprend-il pas la méga-commande de 80 appareils de la part des Emirats Arabes Unis, "dont le T0 est attendu en 2022", précise Dassault Aviation.

Le groupe présentera son chiffre d'affaires pour 2021 le 4 mars prochain. Outre les ventes d'appareils neufs, référencées ci-dessus, ce chiffre inclura aussi les appareils d'occasion, la maintenance et les services.

