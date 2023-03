Danone : Va proposer un nouveau administrateur indépendant

(CercleFinance.com) - Danone annonce que Sanjiv Mehta, Directeur Général de Hindustan Unilever dont le mandat prend fin le 26 juin 2023, est proposé pour rejoindre le Conseil d'Administration en qualité d'administrateur indépendant.



Sa nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale le 27 avril prochain, pour rejoindre le Conseil au 1er juillet 2023.



' La nomination de Sanjiv Mehta permettra au Conseil d'Administration de bénéficier de sa connaissance approfondie du secteur des biens de consommation et de son expertise internationale unique et diversifiée, notamment en Asie ' indique le groupe.



