Danone : Un broker recommande d'alléger, le titre perd 3%

(CercleFinance.com) - Le titre Danone perd 3% alors que ce matin, Oddo confirmait son conseil 'alléger' avec un cours de 50 euros.



Cette recommandation fait suite à plusieurs annonces matinales de Danone, dont un plan de réduction de coûts de 1 MdE d'ici 2023 (300 ME de COGS et 700 ME de coûts centraux) avec une réduction de 25% des effectifs dans les headquarters du groupe à l'échelle mondiale (1 500 à 2 000 suppressions de postes).



' La place très importante accordée à la rentabilité opérationnelle est le point le plus marquant de ce communiqué, par opposition à la place accordée à l'objectif de croissance ' indique Oddo.



Oddo estime également que la déclinaison de l'organisation de Danone International en 5 zones est une bonne chose.



'Mais le retour à une organisation hyper locale nous incite à penser que Danone pourrait revenir au modèle de Country Business Units qui prévalait sous la direction de Franck Riboud. Si ce mode d'organisation très décentralisé a été un facteur d'agilité et de croissance, il n'était pas propice au contrôle opérationnel, lequel était d'une importance mineure dès lors que la progression de la MOP dérivait essentiellement du levier opérationnel ' indique l'analyste.



'La question est donc de savoir dans quelle mesure cette organisation locale est cohérente avec l'objectif de marges. Enfin, le communiqué ne fait plus référence aux objectifs LT de février 2020 ' rajoute Oddo.



